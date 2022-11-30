За день російські війська випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін, загинула дитина

15-річний хлопець під час обстрілу не встиг кілька метрів добігти додому в укриття.

Через російські обстріли 30 листопада постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Краснопільській громаді росіяни випустили 10 снарядів із САУ, ніхто не постраждав.

Також росіяни обстріляли зі ствольної артилерії міську лікарню у Білопільській громаді, зафіксовано 35 “прильотів”.

Загинув 15-річний хлопець, котрий під час обстрілу не встиг кілька метрів добігти додому в укриття.

Також обстрілом пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені осколками 5-ть автівок, які були припарковані біля лікарні. Також пошкоджені 9 прилеглих будинків, електро та газові мережі.

Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території Росії. Було 15 ”прильотів”, без руйнувань.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 “прильотів”, без наслідків.

Крім того, чотири рази окупанти обстріляли Есманьську громаду. О 11:30 був мінометний обстріл (20 “приходів” 120 мм калібру), яким пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок.

Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії, зафіксовано 6 “прильотів”. А ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на території громади. У цих випадках обійшлось без пошкоджень.

Як раніше повідомлялось, 97 будинків у Білопільській об'єднаній територіальній громаді Сумської області залишаються без газопостачання через обстріли з території РФ.