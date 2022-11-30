На Сумщині майже сотня будинків лишилась без газу через обстріли росіян

97 будинків у Білопільській об'єднаній територіальній громаді Сумської області наразі залишаються без газопостачання через обстріли з території РФ.

Про це у Телеграмі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Через ворожі російські обстріли в Білопільській громаді пошкоджено газові мережі. 97 (!) будинків наразі залишаються без газопостачання. Працівники "Сумигаз" працюють на місці і лагодять пошкоджені мережі", - написав Живицький.

Зазначимо, що територія Білопільської ОТГ безпосередньо межує із територією РФ.

Нагадаємо, що російські окупанти 30 листопада обстріляли з мінометів одне з прикордонних сіл Сумщини.

Вранці 30 листопада вони обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинула дитина, яка на момент обстрілу перебувала на вулиці.