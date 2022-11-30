Вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Співробітники Служби безпеки провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва.

Про це повідомила преслужба СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників. Усе це – в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК (державна зарада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

"Також, за матеріалами СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «НАШ» неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції", - йдеться в повідомленні.

Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.

Нагадаємо, в червні суд заборонив партію Мураєва "Наші". Ця політсила позначена Міністерством юстиції як проросійська.

Мураєв невдало висувався на виборах до парламенту України в списку блоку КУЧМА у 2007 році. Потім знову обрався до Харківської облради, але вже від “Партії регіонів” (2010). Від неї він вперше пройшов до парламенту у 2012 році (181 округ). У 2014 році Мураєв знову переміг на 181 окрузі, вже як самовисуванець. У парламенті політик приєднався до фракції Опозиційний блок.

У 2017 році Євгеній Мураєв спільно з Вадимом Рабіновичем почали розвивати партію “За життя”. Потім Мураєв став розкручувати власну партію. Мураєв володів каналом NewsOne, але потім продав його нардепові від ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також володів каналом НАШ. У лютому, до повномасштабного вторгнення Росії, проти цього каналу РНБО впровадила санкції.