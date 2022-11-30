У Бахмуті внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, 11 поранені

Не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного - там без жертв.

У місті Бахмут на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, іще 11 дістали поранень, знищено дитсадок та приватні будинки.

Проо це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Найбільше напередодні постраждав Бахмут - там дві людини загинули, ще 11 отримали поранення. За попередню добу росіяни знищили в місті дитсадок та щонайменше три приватні будинки. Також на цьому напрямку зафіксовано обстріли на околицях Світлодарської та Соледарської громад", - написав він.

На Волноваському напрямку під артобстрілами - Вугледар та Богоявленка, пошкоджено адмінбудівлю.

Курахівська громада зазнала п'яти обстрілів - пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці. Також вночі тривали обстріли Мар'їнки, по Авдіївці вранці ворог здійснив три обстріли – є влучення у житлові квартали, точні наслідки встановлюють.

"Не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного - там без жертв", - додав Кириленко.

Нагадаємо, раніше в МВС повідомили, що на Донеччині за минулу добу окупанти здійснили 32 вогневі атаки. Постраждали 12 населених пунктів. Є вбиті та травмовані цивільні мешканці, серед них - дитина.