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Росіяни обстріляли з мінометів житлові будинки прикордонного села на Сумщині

Дев'ять осель мають значні руйнування.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Російські окупанти обстріляли з мінометів одне з прикордонних сіл Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, вороги відкрили вогонь по житлових будинках села в Есманьській громаді. 

"Тут розірвалися 20 мін калібру 120 мм. Були прямі влучання в будинки місцевих мешканців. 9 приватних осель мають значні пошкодження - зруйновані стіни, дахи. Також постраждав сільський дитсадок", - розповів Живицький.

Він зазначив, що обійшлося без жертв.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, вранці 30 листопада рашисти обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинула дитина, яка на момент обстрілу перебувала на вулиці.

Напередодні російські війська обстріляли Краснопільську, Новослобідську, Ворожбянську та Дружбівську громаду Сумської області. Загалом по громадах ворог випустив 150 мін та снарядів.

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