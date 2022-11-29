Росіяни за день обстріляли чотири громади на Сумщині, - Живицький

Сьогодні, 29 листопада, російські війська обстріляли Краснопільську, Новослобідську, Ворожбянську та Дружбівську громаду Сумської області. Загалом по громадам ворог спрямував 150 мін та снарядів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Краснопільську громаду росіяни обстрілювали 6 разів протягом дня. Гатили по прикордонним селам із артилерії (загалом 66 “прильотів” зі 152 мм і 120 мм калібрів). А також із мінометів - 12 “прильотів”. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено легковий автомобіль”, - написав Живицький.

Також по Новослобідській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії. Було зафіксовано 29 “прильотів”, які пошкодили 3 зерносклади, 2 трактори, 3 автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач.

По Ворожбянській громаді з боку РФ було 30 “прильотів” із артилерії калібру 152 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, а також електричні та газові мережі.

Зі ствольної артилерії росіяни обстріляли і Дружбівську громаду - 13 “прильотів”. Був пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури та електромережі. У м. Дружба, с. Чуйківка та с. Дорошівка Дружбівської громади відсутнє електропостачання.

Як раніше повідомлялось, російськими обстрілами були пошкоджені електролінії у Ямпільській, Глухівській, Краснопільській та Білопільській громадах Сумської області.