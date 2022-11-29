На деокупованій частині Херсонської області щодня виконуються роботи з розчистки та ремонту доріг.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зокрема, останніми днями розчистили наступні дороги місцевого значення:

О220402 Велика Олександрівка – Борозенське – Милове;

О220401 Велика Олександрівка – Нова Кам'янка - /Т-04-03/;

О220601 Мала Шестірня - Високопілля;

О220606 /О220610/ - межа Дніпропетровської області.

Ремонтні бригади обстежують всі зруйновані мости і починають відновлення там, де це можливо.

Зокрема, тривають роботи на мосту О220608 Зарічне-Архангельське. Проїзд через міст на дорозі О220604 Заградівка - Кочубеївка відновлений.

Також тривають розчистки на дорогах державного значення, облаштовуються понтонні переправи та тимчасові об’їзди.

Зараз вже влаштовано понтонні переправи на автодорозі Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, 12+727 км (Дар’ївка) та тимчасовий об’їзд на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (м. Таганрог) 198 км (Клапаї).

Нагадаємо, чергові два тимчасові мости, передані європейськими партнерами, встановлять у Херсонській області.