Росіяни тримають у Чорному морі один ракетоносій

В Середземному морі знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет.

У Чорному морі станом на 29 листопада на бойовому чергуванні перебувають 12 російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – вісім ракет.

Про це повідомили у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», – йдеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 23 судна, з них три – рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 20 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія прагне зберегти, а не посилити, темп ударів по критичній інфраструктурі України.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 000 ракетних ударів. Близько 220 ударів завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури.