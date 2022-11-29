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Одеський пам'ятник Катерині ІІ цього року обмальовували п'ять разів

Всього було 20 повідомлень до поліції.

Одеський пам'ятник Катерині ІІ цього року обмальовували п'ять разів
Фото: Думська

У 2022 році одеський пам'ятник Катерині ІІ п'ять разів обмальовували, та через це відкривали кримінальне провадження. 

Про це свідчить відповідь одеської поліції на запит журналіста LB.ua.

Всього одеську поліцію повідомляли 20 разів про дії невідомих осіб з пам'ятником, внаслідок чого було відкрито кримінальне провадження за ст. 298 ч.3 “Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини” та складено 4 адміністративних протоколи за ст.152 КУПаП “порушення правил благоустрою”.

Крім цього 6 повідомлень не знайшли свого об'єктивного підтвердження.

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, що одеські комунальники звели довкола пам'ятника Катерині ІІ паркан висотою сім метрів, щоб заховати його від містян, які вимагають демонтажу скульптури та обливають її червоною фарбою.

Раніше в інтерв'ю LB.ua Труханов розповів, що питання щодо пам’ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси буде вирішено цивілізованим способом. Він також додав, що у 1873 році на місці пам’ятника Катерині був один із найбільших і найкрасивіших фонтанів у місті.

У вересні Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам’ятника Катерині II.

5 листопада Одеська міська рада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

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