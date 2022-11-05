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Більшість одеситів підтримали ідею демонтувати пам'ятник Катерині II

Наступний крок - винесення питання на найближчу сесію міської ради.

Більшість одеситів підтримали ідею демонтувати пам'ятник Катерині II
Фото: Думська

Одеська міська рада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

Про це повідомила пресслужба міськради.

"Завершена процедура підбиття підсумків голосування щодо долі пам'ятника засновникам Одеси (Катерині II), яке проходило на платформі "Соціально активний громадянин", більшість одеситів підтримала ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі", - йдеться в повідомленні.

Наступний крок - винесення питання на найближчу сесію міської ради.

Електронне голосування проходило на платформі "Соціально-активний громадянин" з 20 вересня до 20 жовтня.

Остаточно питання про долю пам'ятника буде вирішено на засіданні міської ради 30 листопада.

"Переконаний, що результати вільного голосування на платформі соціально активний громадянин будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я буду голосувати "за" демонтаж пам'ятника і перенесення його в парк Імперського і Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому. Найближчим часом в цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - в рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства" , - написав у фейсбуці мер Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю LB.ua Труханов розповів, що питання щодо пам’ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси буде вирішено цивілізованим способом. Він також додав, що у 1873 році на місці пам’ятника Катерині був один із найбільших і найкрасивіших фонтанів у місті.

У вересні Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам’ятника Катерині II.

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