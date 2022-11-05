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Росіяни призначили нового очільника "адміністрації Маріуполя"

Раніше він працював у Якутську.

Росіяни призначили нового очільника "адміністрації Маріуполя"
Фото: Петро Андрющенко /Телеграм

Новим очільником окупаційної "адміністрації Маріуполя" став росіянин Дмитро Бердников, колишній мер Якутська й Іркутська.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначив Андрющенко, причиною "зміни лідера" є внутрішньополітична боротьба. 

"Наші джерела повідомляють, що реально озвучена в очі Іващенку (призначеному тимчасовим очільником "адміністрації" Маріуполя - ред.) причина – суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів", - зазначив радник міського голови.

За його словами, зміна "керівництва" стала повною несподіванкою для колаборантів.

"При тому, що з понеділка більшість колаборантів - заступників та працівників середньої ланки окупаційної "адміністрації" буде звільнено. Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади та навіть зі своєю персональною охороною. Поки за Іващенком збережуть функцію "говорящої голови", але від усіх процесів у місті, включаючи розкрадання металобрухту, він відсторонений уже", - зазначив Андрющенко. 

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі від початку похолодання трапилось 75 пожеж в квартирах та будинках. У них загинуло пʼять містян.

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