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Уночі окупанти атакували Вінницьку область безпілотниками

Про потерпілих не повідомили.

Уночі окупанти атакували Вінницьку область безпілотниками
Ілюстративне фото
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

Цієї ночі російська армія атакувала безпілотниками Вінницьку і Миколаївську області.

Наші бійці збили шість ворожих БпЛА на півдні. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Крім того, окупанти обстріляли Нікопольський район "Градами". 

Після опівночі російські військові вдарили ракетами С-300 по Вільнянщині на Запоріжжі: пошкодили будівлі трьох підприємств, поранених немає.

Під обстрілами опинилася і Сумська область. Ввечері окупанти з мінометів ударили по Краснопільській громаді. Обійшлося без руйнувань.

Нагадаємо, цієї ночі сили оборони України збили 11 ударних безпілотників. Також було знищено дві крилаті ракети. 

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