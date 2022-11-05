Уночі окупанти атакували Вінницьку область безпілотниками

Про потерпілих не повідомили.

Цієї ночі російська армія атакувала безпілотниками Вінницьку і Миколаївську області.

Наші бійці збили шість ворожих БпЛА на півдні. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Крім того, окупанти обстріляли Нікопольський район "Градами".

Після опівночі російські військові вдарили ракетами С-300 по Вільнянщині на Запоріжжі: пошкодили будівлі трьох підприємств, поранених немає.

Під обстрілами опинилася і Сумська область. Ввечері окупанти з мінометів ударили по Краснопільській громаді. Обійшлося без руйнувань.

Нагадаємо, цієї ночі сили оборони України збили 11 ударних безпілотників. Також було знищено дві крилаті ракети.