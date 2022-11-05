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За вчора сили оборони збили два Ка-52 і 11 ударних безпілотників

Також знищено дві ракети "Калібр". 

За вчора сили оборони збили два Ка-52 і 11 ударних безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/NGUmainpage

За минулу добу сили оборони України збили два ворожих вертольоти, дві крилаті ракети, 11 БпЛА Shahed-136 і три БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Калібри" збили близько 16 години на південному напрямку. Про це з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ повідомили в Телеграм Міноборони України. 

Уночі в Херсонській області збито два російських ударних вертольоти Ка-52.

"Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено одинадцять дронів-камікадзе «Shahed-136» та три БПЛА оперативно-тактичного рівня.До знищення повітряних цілей залучались сили та засоби повітряних командувань "Південь", "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил ЗС України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія випустила "Калібри", попри відсутність на чергуванні в Чорному морі ракетносіїв. Вона вивела фрегат у море і здійснила запуск, після чого повернула його на базу. Ракети були випущені по Миколаївській області. 

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