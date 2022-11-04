США нададуть необхідну для звільнення Херсону допомогу, - Салліван

Ця тема постійно обговорюється Україною та США.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.

США знають про потреби Україні під час операції зі звільнення Херсону, і нададуть необхідну для неї допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на безпекового радника США Джейка Саллівана.

Салліван визнав, що операція зі звільнення Херсону стала однією з тем обговорення у рамках його делегації, і також обговорюється поза візитом.

"У мене була можливість отримати доповіді військовими керівниками України про планування цих зусиль (зі звільнення Херсону), і звичайно американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це", - заявив Салліван.

Він запевнив, що США зможуть надати необхідне для звільнення Херсону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Президент вручив радникові Президента США з питань національної безпеки орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.