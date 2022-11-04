Головне за день. П’ятниця, 4 листопада

Збиті ворожі ракети, просування українських захисників на Луганщині, новий пакет допомоги від США, марка "Кримський міст на біс!" Яким запам’ятається 254-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби Авіація Сил оборони завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА “Shahed-136”.

Російські окупанти завдали три ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, такі дії можливі і з території Білорусі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 4 листопада – в нашій новині.

Сили протиповітряної оборони України збили дві російські крилаті ракети загарбників.

"4 листопада, близько 16:00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні Повітряного командування "Південь".

Одну крилату ракету збито над Херсонщиною та ще одну - над Миколаївщиною.

Від Сватового до Кремінної на Луганщині Росія накопичила чималі резерви зі "свіжомобілізованих" солдатів, розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, військових РФ на цьому напрямку - величезна кількість.

Він зазначив, що російське командування не змінило тактику ведення війни, через що гине велика кількість окупантів.

"Я був на передовій, спілкувався з нашими солдатами, вони кажуть - ситуація наступна. Не змінюється абсолютно тактика. Декілька годин поспіль обстрілів. Потім направляють до взвода або трохи більше солдат, вони всі гинуть - і повторюється ситуація. Тобто наступні хвилі йдуть по своїх власних трупах, якими завалені всі лісопосадки", - повідомив очільник Луганщини.

Попри складність ситуації українські захисники, за словами Сергія Гайдая, потроху просуваються вперед.

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала 752 284 млн гривень міжнародної фінансової підтримки.

“Загальна сума міжнародної фінансової підтримки (гранти та кредити) з початку війни по 1 листопада склала 752 284 млн гривень”, – повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Ярослав Железняк.

Для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії в державному бюджеті заклали 35 млрд грн.

Кошти передбачили для відбудови критично важливих об’єктів,на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відновлення також передбачає нові стимули для економіки і приватного сектору. Тож іще 16 млрд грн спрямують на підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва.

"Продовжуємо програми "5-7-9", єРобота, підтримку аграріїв, пільгову іпотеку, індустріальні парки та стимули для великих інвестпроектів", - сказав прем'єр.

Київська міська державна адміністрація закликає мешканців для їхньої безпеки та комфорту не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії.

"Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті муніципальної безпеки зазначають, що через аварійні та стабілізаційні відключення у столиці збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.

Низка правил, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті — в нашій новині.

За матеріалами Служби безпеки України було накладено арешт на все майно підозрюваних у державній зраді президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва й начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Зокрема це кошти у гривневому еквіваленті, транспортні засоби й нерухомість повідомили в пресслужбі СБУ.

Під час розслідування СБУ встановила, що Богуслаєв є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ПАТ "Мотор Банк".

Крім цього, президент "Мотор Січі" володіє значним пакетом акцій декількох підприємств.

США оголосили про новий пакет військової допомоги в розмірі $400 млн.

Україні передадуть системи протиповітряної оборони, а також відремонтовані танки з Чехії та дрони, повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Що увійшло в новий пакет допомоги – в нашій новині.

"Укрпошта" випустила в продаж марку "Кримський міст на біс!", присвячену вибуху на незаконно збудованому мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом.

"Сьогодні на нашому Київському мосту, який витримав, запустили марку «Кримський міст на біс!», присвячену тому мосту, який не витримав. Бо все, що справді українське, завжди має в собі певну стійкість, а все псевдоросійське – ми просимо, щоб бахнуло на біс", - повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у фейсбуці.

Тираж поштових марок - 300 тисяч маркових аркушів, з яких 80 тисяч уже продали за передзамовленням.

Нагадаємо, на початку жовтня Укрпошта анонсувала випуск марки з палаючим Кримським мостом.

10 жовтня Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Були загиблі і постраждалі. Також вибуховою хвилею було пошкоджено пішохідно-велосипедний міст, відомий, як "міст Кличка". Однак він вистояв. Пошкодилися лише скляні деталі. Наразі їх замінюють на нові.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!