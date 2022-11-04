Головне за день. П’ятниця, 4 листопада

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби Авіація Сил оборони завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА “Shahed-136”.
Російські окупанти завдали три ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, такі дії можливі і з території Білорусі.
Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 4 листопада – в нашій новині.
Сили протиповітряної оборони України збили дві російські крилаті ракети загарбників.
"4 листопада, близько 16:00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні Повітряного командування "Південь".
Одну крилату ракету збито над Херсонщиною та ще одну - над Миколаївщиною.
Від Сватового до Кремінної на Луганщині Росія накопичила чималі резерви зі "свіжомобілізованих" солдатів, розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, військових РФ на цьому напрямку - величезна кількість.
Він зазначив, що російське командування не змінило тактику ведення війни, через що гине велика кількість окупантів.
"Я був на передовій, спілкувався з нашими солдатами, вони кажуть - ситуація наступна. Не змінюється абсолютно тактика. Декілька годин поспіль обстрілів. Потім направляють до взвода або трохи більше солдат, вони всі гинуть - і повторюється ситуація. Тобто наступні хвилі йдуть по своїх власних трупах, якими завалені всі лісопосадки", - повідомив очільник Луганщини.
Попри складність ситуації українські захисники, за словами Сергія Гайдая, потроху просуваються вперед.
З початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала 752 284 млн гривень міжнародної фінансової підтримки.
“Загальна сума міжнародної фінансової підтримки (гранти та кредити) з початку війни по 1 листопада склала 752 284 млн гривень”, – повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Ярослав Железняк.
Для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії в державному бюджеті заклали 35 млрд грн.
Кошти передбачили для відбудови критично важливих об’єктів,на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Відновлення також передбачає нові стимули для економіки і приватного сектору. Тож іще 16 млрд грн спрямують на підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва.
"Продовжуємо програми "5-7-9", єРобота, підтримку аграріїв, пільгову іпотеку, індустріальні парки та стимули для великих інвестпроектів", - сказав прем'єр.
Київська міська державна адміністрація закликає мешканців для їхньої безпеки та комфорту не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії.
"Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК", - йдеться в повідомленні.
У Департаменті муніципальної безпеки зазначають, що через аварійні та стабілізаційні відключення у столиці збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.
Низка правил, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті — в нашій новині.
За матеріалами Служби безпеки України було накладено арешт на все майно підозрюваних у державній зраді президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва й начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Зокрема це кошти у гривневому еквіваленті, транспортні засоби й нерухомість повідомили в пресслужбі СБУ.
Під час розслідування СБУ встановила, що Богуслаєв є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ПАТ "Мотор Банк".
Крім цього, президент "Мотор Січі" володіє значним пакетом акцій декількох підприємств.
США оголосили про новий пакет військової допомоги в розмірі $400 млн.
Україні передадуть системи протиповітряної оборони, а також відремонтовані танки з Чехії та дрони, повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Що увійшло в новий пакет допомоги – в нашій новині.
"Укрпошта" випустила в продаж марку "Кримський міст на біс!", присвячену вибуху на незаконно збудованому мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом.
"Сьогодні на нашому Київському мосту, який витримав, запустили марку «Кримський міст на біс!», присвячену тому мосту, який не витримав. Бо все, що справді українське, завжди має в собі певну стійкість, а все псевдоросійське – ми просимо, щоб бахнуло на біс", - повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у фейсбуці.
Тираж поштових марок - 300 тисяч маркових аркушів, з яких 80 тисяч уже продали за передзамовленням.
Нагадаємо, на початку жовтня Укрпошта анонсувала випуск марки з палаючим Кримським мостом.
10 жовтня Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Були загиблі і постраждалі. Також вибуховою хвилею було пошкоджено пішохідно-велосипедний міст, відомий, як "міст Кличка". Однак він вистояв. Пошкодилися лише скляні деталі. Наразі їх замінюють на нові.
Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.
Тримаймося і наближаємо Перемогу!