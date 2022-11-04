Для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ у держбюджеті передбачили 35 млрд грн, - Шмигаль

35 млрд грн заклали в державному бюджеті для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти передбачили для відбудови критично важливих об’єктів.

Шмигаль додав, що відновлення також передбачає нові стимули для економіки і приватного сектору. Тож іще 16 млрд грн спрямують на підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва.

"Продовжуємо програми "5-7-9", єРобота, підтримку аграріїв, пільгову іпотеку, індустріальні парки та стимули для великих інвестпроектів", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Раніше Шмигаль повідомляв, що у фонді будуть акумулювати конфісковані кошти РФ і міжнародну допомогу.