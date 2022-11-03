Кабмін передав ООН потреби регіонів України в гуманітарній допомозі, - Шмигаль

Протягом наступних двох тижнів хочуть провести зустрічі системи ООН з усіма областями.

Кабмін зібрав потреби регіонів України для проходження зимового періоду й потреби в гуманітарній допомозі та передав їх до системи ООН.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Координаційної зустрічі між урядом України, системою ООН та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), йдеться на урядовому порталі.

У переліку є потреби у сфері енергетики, тепло- і водопостачання, зазначив прем'єр.

"Розраховуємо, що представники ООН найближчим часом нададуть відповідь щодо можливості їх забезпечення. Також пропонуємо протягом наступних двох тижнів провести зустрічі системи ООН з усіма регіонами та окремими ЦОВВ (центральними органами виконавчої влади - Ред.) для того, щоб пройтися по переліку та визначити, яка допомога може бути надана", - сказав Шмигаль.

За його словами, пріоритетними напрямами є, зокрема, надання товарів першої необхідності найбільш уразливим групам людей, а також розширення програм допомоги, допомога з ремонтом житла, облаштування бомбосховищ тощо.

Під час засідання учасники домовилися створити платформу і штаб з координації потреб. Наступну зустріч проведуть упродовж цього місяця.

Нагадаємо, федеральний уряд Швейцарії ухвалив рішення виділити Україні 100 млн франків ($98,7 млн) на проєкти з термінового відновлення енергетичної інфраструктури та пом'якшення небезпечної гуманітарної ситуації.