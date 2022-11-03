Обговорили посилення санкцій проти Росії, відбудову України та поглиблення співпраці між державами.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Грецької Республіки Катеріною Сакелларопулу.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президенти обговорили ситуацію на фронті, роль наданого Грецією озброєння (зокрема, партії БМП-1), а також поглиблення співпраці.

За словами Зеленського, обидві держави розвивають співпрацю в оборонній, політичній, економічній та гуманітарній сферах.

Президент України наголосив, що звільнення українських територій землі від російських окупантів поверне безпеку тим районам, де традиційно проживає грецька спільнота.

"Україна стала домівкою для понад 100 тисяч греків. Більшість міст і сіл – домівки грецької спільноти на українській землі – вщент зруйновані російськими терористами", – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили підготовку дев'ятого пакету санкції щодо країни-агресора, енергетичної загрози з боку РФ, а також відбудову України.

Президентка Греції висловила підтримку Україні та наголосила на необхідності відновлення територіальної цілісності. Також Сакелларопулу заявила, що Греція ніколи не визнає незаконнео приєднання регіонів України до РФ.

Фото: ОПУ Президент Грецької Республіки Катеріна Сакелларопулу

"Коли ми говоримо про демократію, європейські цінності, то Європейський Союз і міжнародна спільнота мають підтримувати ці цінності й захищати їх. Ми з першого дня на вашому боці. Ми підтримуємо вашу рішучість захистити вашу територіальну цілісність і будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", – сказала Сакелларопулу.

Також глава Греції додала, що її країна підтримує санкційну політику проти РФ і євроатлантичні прагнення України.

Нагадаємо, Сакелларопулу та міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос прибули сьогодні, 3 листопада, до Києва.

Візит президентки Греції було заплановано на середину жовтня, але зустріч перенесли.