Створення фейків під ключ. Чергова брехня від росіян про підрив Північного потоку

В російських медіа цими днями розіграно нову п’єсу. Драматургом виступив Кремль зі своєю стратегією інформаційної пропаганди, побажавши цього разу звинуватити британську екс-прем’єрку Ліз Трасс в організації вибухів на трубах Північного потоку-1 та Північного потоку-2 у вересні.

Фото: Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/via REUTERS

На цілій низці російських інформаційних ресурсів в кінці жовтня й на початку листопада почали з’являтися повідомлення про те, що ніби то Ліз Трасс після вересневих вибухів на російських газогонах у Балтійському морі написала приватне повідомлення Ентоні Блінкену, держсекретареві США, зі змістом: «Все зроблено».

Подібні повідомлення з’являлися на російських пропагандистських ресурсах «РІА», «Аргументи і факти», «Звезда». Для прикладу, на сайті «РІА» ця тема вже живе кілька днів, обростаючи все новими подробицями. Ось тут – спікерка МЗС РФ Марія Захарова просить нинішній британський уряд під керівництвом Ріші Сунака засудити діяльність Ліз Трасс. Ось тут – вже якісь видумані американці ніби як страшенно обурені діями Трасс.

В російських медіа превалює наратив про те, що з приходом Ріші Сунака на посаду британського прем’єра, відносини РФ із Заходом суттєво покращаться. Це, на думку російської пропаганди, Борис Джонсон та Ліз Трасс були антиросійськими лідерами британського уряду, а от Ріші Сунак – набагато більш проросійський, з ним можна домовлятися про компроміси та перспективи війни.

Ще раніше російські медіа називали Ліз Трасс «ворогом Росії», коли та ще займала посаду прем’єрки Великої Британії. І тепер, фейк про те, що Трасс нібито звітувала Блінкену про вибухи на російських газогонах, має підтвердити, що ось в Європі точиться боротьба між політиками, котрі проти Росії, та політиками, котрі готові до компромісів з Росією.

Сунак і сам частково «лиє воду» на «млин» російської пропаганди. На самому початку свого приходу на посаду британського прем’єра, він заявив, що вважає діяльність Ліз Трасс «помилковою», а сам він зосередиться на внутрішньо-британському порядку денному, а не на зовнішній політиці, яку ставила в пріоритет Трасс.

Окрім цього, в один з перших днів на посаді Сунак написав твіт на своїй сторінці у Twitter про те, що підтримує зовнішньо-політичний підхід французького президента Еммануеля Макрона, котрий є відомим своїми компромісними заявами щодо режиму Володимира Путіна в Російській Федерації.

Та і на той факт, що Сунак не відреагував публічно на те, що МЗС РФ офіційно заніс у список так званих «недружніх територій», тобто де факто «ворогів Росії» низку британських протекторатів у Тихому та Атлантичному океанах, включаючи Фолклендські острови, багато про що говорить.

Ні, справа не обов’язково в тому, що Сунак – проросійський політик. Просто він може щиро вважати, ніби припинення війни якнайшвидше будь-якою ціною припинить інфляційні тренди в британській економіці, котрі несуть загрозу для Лондонської біржі, а також місцевих пенсійних фондів. Саме знецінення активів британських пенсійних фондів на тлі фіскальної реформи уряду Ліз Трасс стало причиною її відставки.

Фото: ЕРА/UPG

Та і не треба нагадувати, що російські впливи в Лондоні, столиці Британії, були достатньо сильними протягом останніх 20 років. Тут мав свій вплив російський олігарх Роман Абрамович, що володів футбольним клубом «Челсі». Тут мали вплив олігархи з російської групи «Альфа» – Михаїл Фрідман та Пьотр Авен. Тут мав свою значну присутність російський державний банк «ВТБ». Тут виходила свого часу на біржу російська держкомпанія «Роснафта».

Російська еміграція в Лондоні представлена широко, варто лише назвати імена російсько-грузинського письменника Бориса Акуніна та колишнього російського міністра закордонних справ Андрія Козирєва. Обидва, до речі, були проінтерв’юйовані лондонською газетою «Financial Times», а той же Козирєв зізнався, що попри всі його прозахідні промови йому практично ніхто з поважних людей в Лондоні не довіряє, бо він має російський паспорт.

Спершу повідомлення про те, що Трасс написала держсекретареві США повідомлення про вибухи на нитках Північного потоку, з’явилися в соцмережі Reddit. Так, ми бачимо тут цілу низку повідомлень від достатньо популярних акаунтів «conspiracy», «EndlessWar», «TimDillon» та деяких інших. Всі ці акаунти переважно просувають англійською мовою наратив про те, що війну вже потрібно закінчувати, зафіксувати контроль над територіями України в тому стані, як він є зараз.

Вочевидь, російська пропаганда намагається ствердити серед західної аудиторії думку про те, що заради припинення глобальної економічної кризи, варто лише віддати території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей Росії – і все, «спеціальна воєнна операція» припиниться, а Захід знову житиме, як завжди, займаючись розмовами про споживчу культуру та демократичну політику.

Варто звернути увагу, чому цього разу російська пропагандистська машина скористалася саме соцмережею Reddit для поширення своїх наративів. Річ у тім, що Reddit – це переважно соцмережа для закритих спільнот, котрій обговорюють тут свій порядок денний. Соцмережа поширена переважно в США. Тут є право-радикальні спільноти, біржові спільноти, спільноти різноманітних рухів – за екологію, за права корінних американців, за права мігрантів тощо.

Специфіка мережі Reddit полягає в тому, що її користувачі здатні об’єднуватися в групи для, скажімо так, «офлайн-діяльності». Так, приватні інвестори-аматори домовляються в своїх закритих групах на платформі Reddit про спільні дії на американських класичних та криптовалютних біржах, створюючи бажані для них коливання цін на активі. В цілому ж, в мережі Reddit превалює радше лівий дискурс, який вважає, що капіталістичні еліти зайшли занадто далеко в тому, як вони намагаються керувати політичними процесами в різних країнах.

Втім, якою б не була креативною російська пропаганда, для людей, котрі уважно слідкують за світовою політикою, виявити її фейки не є проблемою. А от протидія російській пропаганді у відповідь на її радикальні меседжі може бути достатньо суворою. Ця справа вимагає часу та ресурсів, однак все більше впливових людей розуміє цей факт, об’єднуючись для протидії російським впливам на Заході.