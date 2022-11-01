Путін розказав про пошкодження на “Північних потоках”

Російському “Газпрому” дозволили оглянути пошкодження, завдані вибухами на газопроводі “Північний потік”.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пише Reuters.

Видання зазначає, що два дні тому Москва звинуватила персонал британського флоту у відповідальності, а Лондон зі свого боку відкинув це звинувачення.

Швеція і Данія дійшли висновку, що чотири витоки на Nord Stream 1 і 2 були спричинені вибухами.

За словами Путіна, вибухи відірвали 40-метрову трубу Nord Stream 1 і відкинули її в Nord Stream 2, спричинивши пошкодження. Він додав, що загалом у “Північному потоку-1” утворився розрив на 259 метрів.

Нагадаємо, у жовтні шведські слідчі заявили, що витоки газу на двох "Північних потоках" були спричинені вибухами, причому докази вказують на навмисні дії.