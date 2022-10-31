Молдова видворила російського дипломата, - МЗС Молдови

В молдовському дипломатичному відомстві вважають, що ракетні удари по сусідній Україні продовжують нарощувати безпекові ризики країни, а громадяни Молдови все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни.

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови після падіння російської ракети на території країни 31 жовтня оголосило про видворення з країни співробітника посольства Росії в Кишиневі.

Про це повідомила пресслужба МЗСЄІ Молдови.

"Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції повідомляє, що ухвалило рішення оголосити персоною нон грата на території нашої країни представника посольства РФ у Кишиневі, який зобов'язаний залишити територію Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.

Згідно з пресрелізом, посла РФ Олега Васнєцова викликали до міністерства та проінформовали про це сьогодні.

"Під час бесіди МЗСЄІ підтвердило, що ракетні удари по сусідній країні продовжують нарощувати ризики безпеки, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують загрози енергетичній безпеці країни", - зазначили в молдовському дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, на півночі Молдови впали уламки російської ракети, є пошкодження будинків. За даними МВС, минулося без поранених.

Пізніше МЗС Молдови засудило російські удари по Україні: атаки завдають шкоди всьому європейському континенту. Міністерство наголосило, що громадяни Молдови теж відчувають на собі наслідки війни по сусідству.