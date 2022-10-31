​Запаси газу в Німеччині досягли історичного максимуму

Запаси газу в газосховищах Німеччини досягли рекордного рівня, обсяг газу в них досяг історичного максимуму.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Як випливає з даних, опублікованих європейськими операторами газових сховищ, вже 24 жовтня було накопичено обсяг 239,64 терават-години, і, таким чином, було перевищено попередній пік від 10 листопада 2019 року, коли було зареєстровано 239,62 ТВтч.

"З понеділка минулого тижня абсолютні обсяги газу в Німеччині знаходяться на рекордному рівні", - зазначив виконавчий директор галузевого об'єднання INES (Initiative Energien Speichern) Себастьян Блешке.

З того часу цей показник, за попередніми даними на 29 жовтня, збільшився до 241,62 ТВт·ч.

Для порівняння: за даними Федерального агентства з мереж, у січні та лютому 2022 року в Німеччині було спожито загалом майже 227 терават-годин природного газу.

Блешке зазначив, що великі запаси газу говорять про хорошу підготовку на зиму і мають центральне значення для досягнення незалежності від окремих постачальників.

"Зараз ми на дуже великий крок наблизилися до цієї незалежності", - сказав він.

Наразі газові сховища у ФРН заповнені на 98,52%. У Європі рівень заповнення всіх сховищ газу до 29 жовтня становив, за даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastucture Europe (GIE), 94,34%.

Нагадаємо, Німеччина ще наприкінці серпня достроково виконала план Єврокомісії і заповнила газосховища на 80%. До 1 листопада влада країни планувала довести цей показник до 95%.

Німеччина стала восьмою з 19 країн ЄС, яка виконала план Єврокомісії щодо заповнення газосховищ. Як повідомлялося, країни Євросоюзу домовились заповнити сховища мінімум на 80% до зими, а у наступні роки показник обов'язкового заповнення буде збільшено до 90%. Це робиться для того, щоб позбавитися залежності від російського газу та необхідності закупати його в країни-агресорки.

У липні німецькі міста почали вимикати гарячу воду в басейнах та світло на пам’ятках через російську газову кризу.