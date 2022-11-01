Туреччина вимагає від Швеції "більш рішучих кроків" щодо курдських сепаратистів, аби зняти вето на їх вступ до НАТО

Анкара чекає, коли обіцянки втіляться в життя.

Туреччина не задоволена обіцянками Швеції врегулювати питання з курдськими сепаратистами і навряд зніме свої заперечення щодо заявки країни на вступ до НАТО, якщо не буде більш рішучих кроків.

Про це заявив речник правлячої партії Омер Челік, пише Bloomberg. Він зазначив, що Анкара очікує переходу від слів до дій.

"Ці заяви Швеції хороші, але недостатньо, поки вони не будуть реалізовані. Ми чекаємо, коли вони втіляться у життя", – сказав він.

Президент Туреччини наполягає на видачі фінською та шведською владою підозрюваних у тероризмі.

"Зауваження Челіка напередодні візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга цього тижня та окремої поїздки нового прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона наступного тижня показали, що Туреччина автоматично не приєднається до інших членів альянсу та не ратифікує заявки на членство", – зазначили в агентстві.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція та Фінляднія виявили бажання стати членами НАТО, і Альянс надав на це згоду. Процедура подачі заявки обійшлася без плану дій щодо членства. Для того, аби блок НАТО поповнився новими країнами, необхідна згода всіх 30 країн-членів.

Туреччина одразу ж виступила проти, пояснюючи це тим, що Швеція та Фінляндія в рамках прийому біженців нібито прикривають осіб, яких Анкара вважає курдськими сепаратистами. Турецька влада сказала, що для отримання згоди на вступ Фінляндія і Швеція мають екстрадувати їх.

Крім Туреччини, заявку двох країн на вступ ще не ратифікувала Угорщина, представники влади якої мають відверто проросійські погляди.