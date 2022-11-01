Осінь цього року в Європі не по сезону тепла, це допомогло зберегти газ у сховищах, - Bloomberg

ПСГ в регіоні заповнені вже майже на 95%.

Синоптики прогнозують теплий листопад у Європі, що на тлі енергетичної кризи в регіоні знизить споживання енергії.

Про це повыдомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Bloomberg та на дані компаній Maxar Technologies LLC та Marex.

"Щодо попиту на енергію, теплий початок листопада буде сприятливим знаком - із погляду нинішнього стану глобальної енергетики. Однак, не можна виключати можливості епізодичних холодів, і такої самої холодної зими 2022-2023 років загалом", - зазначив метеоролог Maxar Technologies LLC Меттью Дросс.

За його словами, на початку листопада очікуються температури вище за норму, а потім - м’яка погода протягом решти місяця.

Він пояснив, що осінь цього року в Європі не по сезону тепла. Це допомогло зберегти газ у сховищах, які тепер заповнені приблизно на 95%.

Метеорологи Франції та Німеччини також поки що очікують теплішої, ніж зазвичай, погоди. Інші синоптики прогнозують повернення у другій половині листопада температур до середніх показників для цієї пори року. Водночас у Метеорологічній службі Великої Британії відзначають зростання шансів на те, що майбутня зима буде холоднішою.

Bloomberg пояснює, що можливий теплий листопад у регіоні не вирішить енергетичних проблем Європи, але зрушить початок опалювального сезону і дасть політикам перепочинок.

Нагадаємо, наразі запаси газу в газосховищах Німеччини досягли рекордного рівня, обсяг газу в них досяг історичного максимуму - 98,52%.

У Європі рівень заповнення всіх сховищ газу до 29 жовтня становив, за даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastucture Europe (GIE), 94,34%.

Німеччина стала восьмою з 19 країн ЄС, яка достроково виконала план Єврокомісії щодо заповнення газосховищ. Як повідомлялося, країни ЄС домовились заповнити сховища мінімум на 80% до зими, а у наступні роки показник обов'язкового заповнення буде збільшено до 90%. Це робиться для того, щоб позбавитися залежності від російського газу та необхідності закупати його в країни-агресорки.