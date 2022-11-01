Єврокомісарка з питань енергетики приїхала в Київ з візитом

"Євросоюз стоїть поруч із українцями, щоб допомогти їм, доки вони не переможуть".

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованих атак з боку Росії - жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими" - написала Сімсон.

"Євросоюз стоїть поруч із українцями, щоб допомогти їм, доки вони не переможуть", - додала вона.

Нагадаємо, осінь цього року в Європі не по сезону тепла. Це допомогло зберегти газ у сховищах, які тепер заповнені приблизно на 95%.