Цієї осені 10 000 українських військових пройдуть навчання у Великій Британії.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

Зазначається, що українських військових навчають близько 70 норвезьких інструкторів, які походять із так званих Сил швидкого реагування, з механізованого батальйону “Телемарк” бригади “Норд” Сухопутних військ Збройних сил Норвегії.

Фото: Оперативний ЗСУ

Усю норвезьку складову й норвезькі зусилля, які є частиною більшої операції під назвою “Інтерфлекс” і здійснені за британською ініціативою, очолює Норвезька національна гвардія.

Фото: Оперативний ЗСУ

Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові збройних сил. Цієї осені підготовку пройдуть 10 000 військових. Наступного року планується навчити ще 19 000. Тоді інструктори з Норвезької національної гвардії також візьмуть на себе норвезьку частину навчання.

Фото: Оперативний ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що Норвегія витратить до 210 млн норвезьких крон (19 млн доларів) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.