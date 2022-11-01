Цієї осені 10 000 українських військових пройдуть навчання у Великій Британії.
Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.
Зазначається, що українських військових навчають близько 70 норвезьких інструкторів, які походять із так званих Сил швидкого реагування, з механізованого батальйону “Телемарк” бригади “Норд” Сухопутних військ Збройних сил Норвегії.
Усю норвезьку складову й норвезькі зусилля, які є частиною більшої операції під назвою “Інтерфлекс” і здійснені за британською ініціативою, очолює Норвезька національна гвардія.
Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові збройних сил. Цієї осені підготовку пройдуть 10 000 військових. Наступного року планується навчити ще 19 000. Тоді інструктори з Норвезької національної гвардії також візьмуть на себе норвезьку частину навчання.
Раніше повідомлялося про те, що Норвегія витратить до 210 млн норвезьких крон (19 млн доларів) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.