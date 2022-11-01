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В окупованому Бердянську підірвали колаборанта

Павло Іщук у важкому стані.

В окупованому Бердянську підірвали колаборанта
Фото: Регіони Інфо

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвано одного з колаборантів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Telegram-канали.

"Внаслідок вибуху у дворі будинку в Бердянську поранено гауляйтера Павла Іщука. Його госпіталізували у тяжкому стані”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Павло Іщук є "першим заступником мера із зовнішньої політики та масових комунікацій".

Вибуховий пристрій ймовірно був начинений металевими кульками чи цвяхами.

 

Раніше повідомлялося про те, що у Бердянську значно збільшилася кількість військових Росгвардії.

 

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