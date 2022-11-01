​До очного навчання готові 72% шкіл, – Міносвіти

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив про те, що станом на зараз 72% українських шкіл готові до очного навчання.

Про це міністр заявив в ефірі телемарафону UArazom.

"На сьогодні у нас 16 419 закладів освіти, які підготовлені до повноформатного очного навчання. Щодо шкіл, то на сьогодні 72% шкіл готові до повноформатного навчання", – поінформував Шкарлет.

За його словами, у проєкті державного бюджету на 2023 рік передбачено 1,5 млрд гривень субвенції для забезпечення умов безпеки у школах.

Нагадаємо, майже третина українських шкіл перенесла осінні канікули на зиму.