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​До очного навчання готові 72% шкіл, – Міносвіти

16 419 закладів освіти готові до повноформатного навчання.

​До очного навчання готові 72% шкіл, – Міносвіти
Фото: t.me/SerhiyShkarlet/

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив про те, що станом на зараз 72% українських шкіл готові до очного навчання.

Про це міністр заявив в ефірі телемарафону UArazom.

"На сьогодні у нас 16 419 закладів освіти, які підготовлені до повноформатного очного навчання. Щодо шкіл, то на сьогодні 72% шкіл готові до повноформатного навчання", – поінформував Шкарлет.

 

За його словами, у проєкті державного бюджету на 2023 рік передбачено 1,5 млрд гривень субвенції для забезпечення умов безпеки у школах.

Нагадаємо, майже третина українських шкіл перенесла осінні канікули на зиму. 

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