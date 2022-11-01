З початку війни в Києві одружилися 19 669 пар і народилися 11 304 малюки

У Києві за 250 днів від початку повномасштабного російського вторгнення одружилися 19 669 пар і народилися 11 304 малюки.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Так, у столиці з 24 лютого народилося 5903 хлопчики та 5401 дівчинка. Серед новонароджених – 207 двієнь та дві трійні.

"Уже четвертий понеділок поспіль Росія тероризує українців, накриваючи ракетами та посилаючи безпілотники, які несуть смерть. Та їм не зрозуміти, що нас не злякати цим і не зламати, бо на нашому боці правда. Наша віра в ЗСУ та перемогу незламна, і з кожним днем перемога світла все ближче. Українці – народ, який після деокупації своїх сіл і містечок відбудовує будинки, засіває поля, створює нові сім’ї і народжує нових українців", - зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він побажав немовлятам та їхнім батькам міцного здоров’я та мирного неба, а молодятам - безмежного кохання, благополуччя та щастя

Нагадаємо, військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності.

Реєстрацію шлюбу також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.