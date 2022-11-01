“Повернись живим” і ОККО хочуть придбати 25 безпілотних комплексів ШАРК

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” та мережа АЗК ОККО запустили спільну ініціативу “ОКО ЗА ОКО", метою якої є придбання 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів ШАРК. Загальна вартість проєкту – 325 млн гривень.

З кожного літра пального PULLS 95 або PULLS Diesel, яким українські водії заправлятимуться на ОККО, 1 гривня автоматично буде передаватися на безпілотні авіаційні комплекси ШАРК. Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи.

“У рамках проєкту ми придбаємо не просто розвідувальні безпілотники, а унікальну розробку, створену фахівцями нашого Фонду, виробниками БПЛА Укрспецсистемс і компанією Pulsar Expo, що забезпечує проєкт спеціальними автівками, які ми спільно перетворимо на наземні станції управління польотами”, – каже директор воєнного департаменту “Повернись живим” Андрій Римарук.

Комплект кожного з 25-ти комплексів проєкту “ОКО ЗА ОКО” складатиметься з:

наземної станції з пунктом управління на базі комфортного та прохідного мікроавтобуса;

2 БпЛА ШАРК, стійких до засобів РЕБ та складних погодних умов;

катапульти.

“Ціна одного комплексу – 13 млн гривень. А у загальну вартість проєкту у 325 млн гривень також входять ще плюс 25 додаткових БПЛА, які знаходитимуться у резерві для оперативної заміни втрачених у боях. Саме такий підхід із продумуванням кількох кроків наперед і є компетентною допомогою армії. Наземна станція управління у вигляді укомплектованого повнопривідного авто допоможе пілотам обирати найкращі точки для зльоту, а новітні алгоритми роботи програм БПЛА ШАРК забезпечать комплексу кращу роботу в умовах РЕБ”, – коментує директор “Повернись живим” Тарас Чмут.

Нагадаємо, український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво в Україні і Польщі. Ці безпілотники наводять вогонь на цілі.