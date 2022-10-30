Головне за ніч. Неділя, 30 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, нічні обстріли семи областей, Енергодар у темряві, 40 збитих іранських дронів за тиждень.

На Донеччині пошкоджено школу, на Харківщині – м’ясокомбінат і приватні будинки: уночі ворог обстріляв 7 областей, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Більше інформації – в нашій новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні “росгвардійців”.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 29 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за тиждень, що минає, Збройні сили України знищили близько 950 російських окупантів і багато військової техніки. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого по 30 жовтня орієнтовно склали близько 71 200.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уранці 30 жовтня окупанти обстріляли промислову зону окупованого Енергодару.

“Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз, унаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилася без світла. Попередньо – влучили в одну з підстанцій”, – повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Нагадаємо, Енергодар перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Перспектив щодо старту опалювального сезону в місті немає.

Упродовж тижня Збройні сили України збили понад 40 іранських дронів, шість вертольотів та кілька літаків окупантів.

Це у своєму зверненні відзначив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, такий результат – це сотні врятованих життів українців і десятки збережених об’єктів критичної інфраструктури.

“І за поданням військового командування хочу сьогодні особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил. Молодці, хлопці! Дякую й усім нашим захисникам неба, абсолютно всім – усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань – рятують країну від повітряних ударів терористів”, – додав Президент.

Нагадаємо, з 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе був збитий над Харківською областю, ЗСУ знищили понад 300 Shahed-136.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!