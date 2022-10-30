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На Донеччині виявили тіла п’ятьох людей, які загинули під час окупації

Загиблих було знайдено у Коровиному Яру, Святогірську і Лимані.

На Донеччині виявили тіла п’ятьох людей, які загинули під час окупації
Ексгумація у Лимані. Ілюстративне фото
Фото: Поліція Донецької області

Російські війська за минулу добу вбили п'ятьох жителів Донецької області і ще вісьмох поранили.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“За 29 жовтня стало відомо про п’ятьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Ще вісім людей за вчора отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла п’ятьох цивільних, які загинули під час окупації: двох – у Коровиному Яру, двох – у Святогірську та одного – у Лимані.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, за добу 29 жовтня підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

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