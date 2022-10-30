За тиждень ЗСУ збили понад 40 іранських дронів та шість вертольотів окупантів

Такий результат – це сотні врятованих життів українців і десятки збережених об’єктів критичної інфраструктури.

Протягом тижня Збройні сили України збили понад 40 іранських дронів, шість вертольотів та кілька літаків окупантів.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

“Протягом тижня – від суботи до суботи – збито понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів, кілька їхніх літаків…”, – зазначив він.

За словами Зеленського, такий результат – це сотні врятованих життів українців і десятки збережених об’єктів критичної інфраструктури.

“І за поданням військового командування хочу сьогодні особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил. Молодці, хлопці! Дякую й усім нашим захисникам неба, абсолютно всім – усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань – рятують країну від повітряних ударів терористів”, – додав він.

Нагадаємо, з 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе був збитий над Харківською областю, ЗСУ знищили понад 300 Shahed-136.