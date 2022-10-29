Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури

З близько 2 тисяч людей нині залишилась тільки десята частина.

Окупанти практично повністю стерли село Осокорівка Херсонської області з облличчя Землі – 80% інфраструктури зруйновано.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

З близько 2 тисяч людей, які жили тут до повномасштабного вторгнення та російської окупації, нині залишилась тільки десята частина.

“Це наші люди, які мужньо пережили всі жахи, що принесли сюди росіяни. Зараз працюємо над тим, аби повернути нормальне життя до населеного пункту”, – зазначив Янушевич.

Люди вже отримують гуманітарну допомогу від наших міжнародних партнерів. У частині села вже є електропостачання, також відновлено й водопостачання.

“Найближчим часом маємо привезти набори будівельних матеріалів, аби люди могли полагодити свої пошкоджені оселі”, – додав голова ОВА.

Нагадаємо, у Херсонській області буде ще 20 військових адміністрацій.