У Запорізькій області росіяни посилили фільтрацію, в Херсонській дали жителям дві доби на виселення, - Генштаб

По дорозі до Криму рашисти встановили додаткові блокпости, де організували ретельний огляд і перевірку цивільних.

Росіяни продовжують виселяти, "евакуйовувати", жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, в населеному пункті Качкарівка окупанти дали жителям дві доби на виселення з власних помешкань та "евакуацію".

Загарбники встановили на шляхах до тимчасово окупованого Криму додаткові блокпости. Тут організували ретельний догляд та перевірку цивільного населення.

Водночас до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Тим часом у Запорізькій області посилили фільтраційні заходи. Зокрема, в населеному пункті Велика Білозерка.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині окупанти посилили фільтраційні заходи через витік інформації про переміщення російських підрозділів. Також загарбники намагалися таким чином вивідати інформацію про місцевих партизанів.