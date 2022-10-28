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Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула

Виробництво запустили в Україні і Польщі.

Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Фото: Сергій Притула у Facebook

Запущено у серійне виробництво новий безпілотний комплекс SHARK від Укрспецсистемсу.

Про це повідомив у Facebook громадський діяч та волонтер Сергій Притула.

“В українській “пташиній” родині поповнення! Вітайте новий безпілотний комплекс від Укрспецсистемс SHARK! Стійкий до роботи ворожих комплексів РЕБ, може проводити глибинну розвідку за лінією фронту та наводити наші далекобійні артилерійські системи (ті ж самі HIMARS)”, – зазначив Притула.

Фото: Сергій Притула у Facebook

Він розповів, що у липні був на випробуваннях безпілотного комплексу SHARK, “скрестив пальці і та побажав розробникам успішно довести SHARK до серійного виробництва”.

“Довели! І нарешті запустили в серійне виробництво в Україні та Польщі, що дозволить краще забезпечувати потреби українського війська”, – наголосив волонтер.

Притула додав, що його Фонд вже законтрактував два комплекси SHARK (4 пташки та 2 наземки) загальною вартістю 15 млн 250 тис гривень.

 

Нагадаємо, після російської ракетної атаки 10 жовтня українці за добу зібрали на дрони-камікадзе 352 млн гривень замість 100 млн запланованих.

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