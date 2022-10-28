Кабмін призначив очільників держконцерну "Ядерне паливо" та Українського центру оцінювання якості освіти

Сьогодні Кабінет Міністрів затвердив кандидатури очільників державного концерну "Ядерне паливо" та Українського центру оцінювання якості освіти.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, виконувати обов'язки генерального директора державного концерну буде Олександр Мороженко.
Едуард Цирулік став директором Українського центру оцінювання якості освіти.
З'явився і заступник голови Фонду державного майна України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Денис Шугалій.
Нагадаємо, 27 жовтня колективу Рівненської атомної електростанції представили нове керівництво АЕС.
Днями Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Київської міської військової адміністрації.