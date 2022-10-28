Кабмін призначив очільників держконцерну "Ядерне паливо" та Українського центру оцінювання якості освіти

Також затвердили заступника глави Фонду державного майна.

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Сьогодні Кабінет Міністрів затвердив кандидатури очільників державного концерну "Ядерне паливо" та Українського центру оцінювання якості освіти.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, виконувати обов'язки генерального директора державного концерну буде Олександр Мороженко.

Едуард Цирулік став директором Українського центру оцінювання якості освіти.

З'явився і заступник голови Фонду державного майна України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Денис Шугалій.

Нагадаємо, 27 жовтня колективу Рівненської атомної електростанції представили нове керівництво АЕС.

Днями Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Київської міської військової адміністрації.