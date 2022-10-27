Рівненська АЕС отримала нове керівництво

На посаді гендиректора затвердили раніше виконувача обов'язків очільника станції Павла Ковтонюка.

Колективу Рівненської атомної електростанції представили нове керівництво АЕС.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Генеральним директором став виконувач обов'язків очільника станції Павло Ковтонюк. До сьогодні він чотири місяці перебував у статусі в.о.

Головним інженером – першим заступником генерального директора відтепер є В'ячеслав Стоянов. Заступником гендиректора з питань фізичного захисту та режиму з 31 жовтня стане Олексій Прокопенко, а заступником гендиректора з персоналу із 27 жовтня призначили Богдана Шмігельського.

Представив нове керівництво колективу АЕС президент Енергоатому Петро Котін. Це відбулося під час робочої наради.

Нагадаємо, раніше російські військові викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Згодом окупанти його повернули.