Переселенцям Полтави Карітас виплачуватиме фінансову допомогу

Благодійний фонд "Карітас Полтава" буде виплачувати переселенцям фінансову допомогу для кожного члена сім’ї, якщо та налічує до чотирьох осіб разом із представником.

Про це йдеться у повідомленні керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

За його словами, виплати зможуть отримати переселенці, зареєстровані після 24 лютого. Крім цього, вони мають підпадати хоча б під один із шести так званих критеріїв вразливості.

Серед них:

особа з інвалідністю;

особа, котра має важке захворювання;

самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;

багатодітні родини (троє чи більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Також фінансову допомогу надаватимуть внутрішньо переміщеним особам, які не отримували допомогу 16200 грн на оплату комунальних послуг від "Карітас Полтава" або ж допомогу від міжнародних фондів не пізніше ніж 31 серпня.

Нагадаємо, раніше IFC та Єврокомісія виділили Україні €25 млн для переселенців.

Тим часом жителі деокупованих територій отримали 27 млн грн від Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ще 3,2 млн грн - від Міжнародної організації з міграції.