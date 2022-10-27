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Переселенцям Полтави Карітас виплачуватиме фінансову допомогу

Її отримають визначені групи ВПО.

Переселенцям Полтави Карітас виплачуватиме фінансову допомогу
Фото ілюстративне
Фото: Вінницька ОДА

Благодійний фонд "Карітас Полтава" буде виплачувати переселенцям фінансову допомогу для кожного члена сім’ї, якщо та налічує до чотирьох осіб разом із представником.

Про це йдеться у повідомленні керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

За його словами, виплати зможуть отримати переселенці, зареєстровані після 24 лютого. Крім цього, вони мають підпадати хоча б під один із шести так званих критеріїв вразливості.

Серед них:

  • особа з інвалідністю;
  • особа, котра має важке захворювання;
  • самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
  • самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;
  • багатодітні родини (троє чи більше неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Також фінансову допомогу надаватимуть внутрішньо переміщеним особам, які не отримували допомогу 16200 грн на оплату комунальних послуг від "Карітас Полтава" або ж допомогу від міжнародних фондів не пізніше ніж 31 серпня.

Нагадаємо, раніше IFC та Єврокомісія виділили Україні €25 млн для переселенців.

Тим часом жителі деокупованих територій отримали 27 млн грн від Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ще 3,2 млн грн - від Міжнародної організації з міграції.

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