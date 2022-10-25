Мінфін розмістив військові облігації на понад 1,55 млрд грн

Від 24 лютого понад 150 тисяч українців стали інвесторами.

25 жовтня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму більш ніж 1,55 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

За інформацією відомства, починаючи від 24 лютого понад 150 тисяч громадян нашої держави стали інвесторами в військові облігації.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - зазначили в Мінфіні.

Фото: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни та бізнес придбали військових облігацій на понад 100 млрд гривень.

Із 3 жовтня військові облігації стали доступними в "Дії".