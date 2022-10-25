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Предстоятель ПЦУ передав для потреб Луганщини "швидку"

Її придбали за сприяння Української православної церкви США.

Предстоятель ПЦУ передав для потреб Луганщини "швидку"
Фото: Луганська ОВА

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній передав на Луганщину автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомили в пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації.

"Швидку" придбали за сприяння Української православної церкви США.

За словами Епіфанія, від кожного українця залежить, як довго чекати на перемогу над російськими окупантами.

"Тож ми хочемо показати, що не лише духовно підтримуємо наших воїнів, а й в силу своїх можливостей прагнемо надавати матеріальні засоби для порятунку життів та наближення нашої праведної перемоги. Завдяки допомозі Божій та всенародній підтримці захисників України ця перемога неодмінно настане", - зазначив Предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, раніше благодійник із Німеччини переказав UNITED24 80 тисяч євро на купівлю авто швидкої допомоги для України.

На початку вересня в регіони України відправились перші реанімобілі, придбані через United24.

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