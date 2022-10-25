На території мукачівського замку "Паланок" встановили український тризуб замість угорського символа – птаха турула.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мукачева Андрій Балога.

"Сьогодні на знаковому для нашої громади та всього Закарпаття місці, на території замку «Паланок», на честь наших героїв захисників та захисниць, встановили наш національний символ, малий Державний Герб України – Тризуб. Сьогодні на нашій землі твориться історія нової України – сильної та незламної. І твориться вона руками всіх тих, хто б’ється за нашу свободу, за наше майбутнє, за право жити на своїй землі", – написав він.

Мер додав, що друзі і, насамперед, вороги України мають знати: "після стількох втрат та страждань, що принесли на нашу землю російські окупанти, Україна єдина, як ніколи, а українці від Сходу до Заходу стають лише сильнішими та будуть боротись за Україну до кінця, до перемоги!".

Місцева влада ухвалила рішення про демонтаж турула і встановлення тризуба 13 жовтня. У товаристві угорської культури Закарпаття розкритикували його, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 14 жовтня викликав тимчасового повіреного у справах України.

Монумент турула був встановлений у замку "Паланок" у березні 2008 року.

Нагадаємо, у квітні з центральної частини міста демонтували радянський обеліск.

Раніше в Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку, який не мав жодного стосунку до Другої світової війни. Танк встановили 1969 року із запасу 128-ої дивізії. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці.

Також у квітні в Мукачеві демонтували погруддя Пушкіна та відповідну меморіальну дошку зі школи №1. Школа також відмовилась від присвоєного імені російського поета.