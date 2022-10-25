У Загребі (Хорватія) відкрилася фотовиставка "Історії з окупованого Криму", на якій представлені роботи трьох українських репортерів – Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова й Альони Савчук.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA, який є співорганізатором виставки.

Журналісти в 2014–2019 роках висвітлювали порушення прав людини в окупованому Росією Криму та документували життя сімей політичних в’язнів, а пізніше за свою журналістську діяльність вони отримали заборону на в’їзд до півострова та РФ від 10 до 35 років.

Фотовиставка розміщена в Університетській бібліотеці Загреба, де 24-25 жовтня 2022 року відбуваються заходи в межах першого парламентського саміту Кримської платформи. Пізніше виставка буде експонована в низці українських міст.

"На моїх фотографіях – рідні політичних в’язнів, люди, чиє життя кардинально змінилось одного ранку після обшуку. Фото розповідають про їхнє повсякденне життя, про щоденні маленькі битви з російською судовою системою в новому “щасливому” російському Криму, який більше нагадує потьомкінські села", – розповіла одна з авторів світлин, фотожурналістка Аліна Смутко.

За її словами, повертати Крим до порядку денного важливо будь-якими способами, зокрема й показуючи, яке насправді було і є життя в Криму, особливо тих людей, про яких "не говорять у популярних ЗМІ".

"Ми намагаємося зосередити увагу на політв’язнях та їхніх сім’ях, повернути їхні прізвища в заголовки, оскільки з ними з кожним днем повномасштабної війни слабне наш “зв’язок”: вони не лише арештовані та засуджені за вигадані злочини за сфальсифікованими справами, але й етаповані до колоній материкової Росії. А це робить їхні шанси на звільнення в межах деокупації Криму мінімальними. Так само й слабнуть шанси на обміни політв’язнями, які сторони практикували до лютого цього року", – зазначила журналістка.

Також Смутко звернула увагу, що в окупованому Криму багато активістів були арештовані саме через свою позицію - через роботу, яку вони взялися виконувати замість професійних медійників.

Голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик нагадала, що за політично мотивованими обвинуваченнями окупаційна влада ув’язнила 14 журналістів, зокрема, - журналіста проєкту "Крим. Реалії" Радіо Свобода Владислава Єсипенка, а також Сервера Мустафаєва, Ремзі Бекірова, Ірину Данілович, Вілена Терем’янова та інших.

Фотожурналістка Аліна Смутко три роки працювала в окупованому Криму, документуючи муки ув’язнених. Її камера фіксувала життя сімей, часто багатодітних, які залишилися без годувальника після масових арештів. Вона розпочала проєкт 2016 року. А взимку 2019-го її оголосили персоною нон ґрата – упродовж десяти років заборонили в’їжджати до Криму та Росії.

Фотограф і журналіст Тарас Ібрагімов працював в окупованому Криму багато років. Для громадської організації "Крим СОС" та різних ЗМІ він висвітлював судові процеси над кримчанами, визнаними міжнародними організаціями політичними в’язнями. 2019 року російські прикордонники заборонили Тарасу Ібрагімову в’їжджати на Кримський півострів протягом 35 років.

Репортерка Альона Савчук впродовж 2016-2018 років висвітлювала судові процеси над українськими політв’язнями в окупованому Криму, поки не отримала заборону від ФСБ на в’їзд на півострів і територію Росії строком на 10 років.