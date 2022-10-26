Від громадян надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків та квартир.

За минулу добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА в Telegram.

За повідомленням Нацполіції, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Новоандріївка, Малинівка, Полтавка, Дорожнянка, Преображенка, Степове, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівка, Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Червоне.

До правоохоронців надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків та квартир громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Також в ОВА повідомили, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Так, виїхати вдаося 94 особам, із них 13 – діти.

Оновлено. Голова ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти застосували реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Він показав фото і відео наслідків нічного обстрілу Оріхова та села Преображенка.

"Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Старух у Telegram.

Наразі відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка.

Старух зазначив, що істо Оріхів та села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт.

"Закликаємо жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є. За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт та прихисток", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, з 24 жовтня знову запустили евакуаційні автобуси з Гуляйполя до Запоріжжя. Рух було припинено на початку жовтня через загострення на фронті.