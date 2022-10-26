Головне за ніч. Середа, 26 жовтня

Відбиті атаки противника на Донбасі, загроза з боку Білорусі, ворожий обстріл Сумщини.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Ворог завдав п'ять ракетних та до 30 авіаційних ударів, а також здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ. За добу від ракетних ударів росіян постраждали більше ніж 40 населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 26 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 68 900 військових.

Про інші втрати противника – в новині. Нагадаємо, вчора ввечері на півдні ЗСУ ліквідували 26 окупантів та склад з боєприпасами ворога.

Учора після 21 години російські війська обстріляли з артилерії Зноб-Новгородську громаду Сумської області. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Було зафіксовано 12 "прильотів", повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

25 жовтня російські окупанти 12 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Зокрема кидали з безпілотника вибухівку.

Станом на вівторок, 25 жовтня, на Харківщині окупованими залишалися 34 населених пунктів або 1,8% території області.

“У нас наразі офіційно ще перебувають під окупацією 34 населені пункти – це 1,8% всієї території Харківської області. Ну і, звичайно, чекаємо, повідомлення від Генштабу”, – сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його інформацією, ЗСУ попри дощі продовжують просуватися і витісняти окупантів із захоплених територій.

“І погода, і ворог вносять свої корективи – ніхто добровільно не йде з нашої території, тому нашим воїнам доводиться у дуже жорстких боях відвойовувати кожен метр землі”, – додав Синєгубов.

Президент США Джозеф Байден під час розмови із прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні обговорили подальшу підтримку України, повідомили у Білому домі.

Очільник американської нації привітав Мелоні з призначенням на посаду. “Лідери підкреслили міцні відносини між Сполученими Штатами та Італією та висловили готовність співпрацювати в рамках трансатлантичного альянсу для вирішення спільних викликів”, – йдеться у повідомленні.

"Помилка виконавця": група лівих демократів у Конгресі США відкликала лист до президента США Байдена із закликом до врегулювання війни в Україні шляхом переговорів з росіянами.

Прогресивна фракція заявила, що повідомлення неправильно витлумачили як таке, що пов’язане зі дедалі більшим небажанням Республіканської партії продовжувати надсилати допомогу Києву.

Голова групи Праміла Джаяпал заявила, що лист написали “місяці тому”, і що персонал оприлюднив його без “перевірки”. Меморандум викликав внутрішньопартійну реакцію перед проміжними виборами в США у листопаді.

Нагадаємо, автори оприлюдненого в понеділок, 24 жовтня, листа закликали до прямих переговорів з Росією і пошуку дипломатичних шляхів завершення війни в України. Пропонувалося, зокрема, пом’якшити антиросійські санкції. У Росії зраділи, але, як виявилося, передчасно.

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