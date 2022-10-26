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Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей

Також ворог бив по Нікопольському району області. 

Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Удар по Дніпру 25 жовтня
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Унаслідок учорашнього ракетного удару по Дніпру загинули двоє людей. Ще четверо були поранені, з них троє – у важкому стані.

Про це повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він додав, що, крім Дніпра, ворог атакував і Нікопольський район. 

"Російські окупаційні війська накрили вогнем з «Градів» Червоногригорівську громаду", – написав він. 

Поранених немає, однак є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють. 

Резніченко також повідомив, що вчора в Нікопольському районі українські оборонці збили ворожий "шахед". 

Нагадаємо, учора ввечері російська армія вдарила ракетами по Дніпру. Відбулося влучання в завтозаправку. Серед загиблих – вагітна. 

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