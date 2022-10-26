Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей

Також ворог бив по Нікопольському району області.

Унаслідок учорашнього ракетного удару по Дніпру загинули двоє людей. Ще четверо були поранені, з них троє – у важкому стані.

Про це повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він додав, що, крім Дніпра, ворог атакував і Нікопольський район.

"Російські окупаційні війська накрили вогнем з «Градів» Червоногригорівську громаду", – написав він.

Поранених немає, однак є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють.

Резніченко також повідомив, що вчора в Нікопольському районі українські оборонці збили ворожий "шахед".

Нагадаємо, учора ввечері російська армія вдарила ракетами по Дніпру. Відбулося влучання в завтозаправку. Серед загиблих – вагітна.