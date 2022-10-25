Деталі того, що відбулось, наразі з’ясовуються.

Внаслідок чергової російської атаки на Дніпро є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили. Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто”, - написав Резніченко.

Він додав, що росіяни поцілили в один з районів Дніпра, через удар сталася пожежа на автозаправці.

“Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС”, - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, 29 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Росіяни поцілили ракетою “Іскандер” в автотранспортне підприємство. Під завалами АТП були знайдені тіла трьох людей, ще п’ять отримали поранення.