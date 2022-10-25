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Від російського обстрілу Дніпра загинули дві людини, - Резніченко

Деталі того, що відбулось, наразі з’ясовуються. 

Від російського обстрілу Дніпра загинули дві людини, - Резніченко
Фото: Скріншот з відео

Внаслідок чергової російської атаки на Дніпро є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили. Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто”, - написав Резніченко. 

Він додав, що росіяни поцілили в один з районів Дніпра, через удар сталася пожежа на автозаправці. 

“Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС”, - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, 29 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Росіяни поцілили ракетою “Іскандер” в автотранспортне підприємство. Під завалами АТП були знайдені тіла трьох людей, ще п’ять отримали поранення.

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