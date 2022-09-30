Росія знову обстріляла Дніпро (оновлено)

Детальної інформації поки що немає.

У Дніпрі ввечері 29 вересня пролунала серія вибухів.

Про це повідомило “Суспільне”.

“У місті та області оголосили повітряну тривогу”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, мер Дніпра Борис Філатов попросив мешканців міста не виходити з укриттів.

"Нічого не постимо. Чекаємо на офіційні роз'яснення від військової адміністрації", - звернувся Філатов до містян.

Оновлено 0:49 Мер Дніпра Борис Філатов в свою чергу повідомив, що росіяни поцілили в АТП ракетою "Іскандер".

“Тому кому завтра їхати маршрутами: 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б, бдлск, плануйте свій час і не лайтеся за затримки”, - звернувся мер до містян.

Оновлено 0:40 Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Поцілили по житловому кварталу у середмісті, який атакували кілька тижнів тому. Внаслідок удару по транспортному підприємству виникла сильна пожежа, горить адмінбудівля та близько 50 автобусів.

Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія вночі 29 вересня завдала удару по Дніпру. Цілився ворог по житлових кварталах. Загинули троє людей, зокрема двоє дітей. Ще пʼятеро дніпрян отримали поранення, серед них – 12-річна дівчинка. Загиблим дітям було вісім і девʼять років.