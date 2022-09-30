Росія знову обстріляла Дніпро (оновлено)

У Дніпрі ввечері 29 вересня пролунала серія вибухів.
Про це повідомило “Суспільне”.
“У місті та області оголосили повітряну тривогу”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, мер Дніпра Борис Філатов попросив мешканців міста не виходити з укриттів.
"Нічого не постимо. Чекаємо на офіційні роз'яснення від військової адміністрації", - звернувся Філатов до містян.
Оновлено 0:49 Мер Дніпра Борис Філатов в свою чергу повідомив, що росіяни поцілили в АТП ракетою "Іскандер".
“Тому кому завтра їхати маршрутами: 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б, бдлск, плануйте свій час і не лайтеся за затримки”, - звернувся мер до містян.
Оновлено 0:40 Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Поцілили по житловому кварталу у середмісті, який атакували кілька тижнів тому. Внаслідок удару по транспортному підприємству виникла сильна пожежа, горить адмінбудівля та близько 50 автобусів.
Нагадаємо, російська армія вночі 29 вересня завдала удару по Дніпру. Цілився ворог по житлових кварталах. Загинули троє людей, зокрема двоє дітей. Ще пʼятеро дніпрян отримали поранення, серед них – 12-річна дівчинка. Загиблим дітям було вісім і девʼять років.