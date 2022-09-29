Україна продовжує дипломатичну активність, спрямовану на те, щоб усі наші партнери та держави світу розуміли, які нові кроки до ескалації робить цими днями держава-терорист.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Говорив сьогодні з Президентом Польщі Анджеєм Дудою і Премʼєр-міністром Італії Маріо Драґі. Провів зустріч зі спікером Національної асамблеї Франції. Дякую партнерам за чітке засудження російських псевдореферендумів, за засудження спроби анексії нашої території, яка готується Кремлем зараз. Я дякую нашим польським братам за безцінну оборонну підтримку та нашу взаємодію заради спільної безпеки. І сьогодні в розмові з Анджеєм Дудою, з паном Президентом, обговорили, як ми можемо ще зміцнити ці наші відносини. Обговорили також і транскордонну співпрацю. Маємо зробити все, щоб у наших народів не було жодної перешкоди для економічних та будь-яких інших відносин”, - розповів Зеленський.

Він також подякував премʼєр-міністру Драґі за принципове засудження російських ескалаційних кроків, і обмінявся із ним думками щодо того, які ще кроки у наших двосторонніх відносинах з Італією та у багатосторонніх відносинах на рівні ЄС можуть дати всім у Європі більше захисту.

Президент також зазначив, що перший в історії візит в Україну голови нижньої палати парламенту Франції відбувається у справді історичний час. У час, коли солідарність між лідерами на всіх рівнях є визначальною для майбутнього демократичного світу.

Володимир Зеленський поспілкувався сьогодні з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії на базі університету Цюриха. Дуже важливо, що Швейцарія та її громадяни не залишаються нейтральними, а підтримують наше прагнення жити – жити вільно й у мирі. Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме така спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються у Кремлі.

“Сегодня я объяснил это народам Кавказа, Сибири, другим коренным народам России. А теперь повторю для всех в этой стране: Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым “днр” и “лнр”, окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались. Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и всё больше могил – на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их к себе домой.

Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни – экономику, социальную сферу, культуру...

Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что всё российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям.

Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России”, - звернувся голова держави російською мовою.

Президент нагадав, що сьогодні російська армія завдала чергових підлих ударів по мирних людях у Миколаєві – снаряд розірвався біля зупинки громадського транспорту. Є загиблі, є поранені... Знову обстріли Харкова, Сумщини, жорстокий вогонь на Донбасі, на півдні України.

“Все це можна зупинити лише одним шляхом: визволити. І поки Росія не прийшла, всюди на українській землі було нормальне життя. І коли Росія піде, коли ми її витіснимо, нормальне життя повернеться. Це єдиний шлях. Це шлях до нашої перемоги. Не можемо знати, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом. Але знаємо, що жодна російська маніпуляція й жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас із цього шляху”, - запевнив Зеленський.

Також президент розповів, що сьогодні вдалося забезпечити звільнення шістьох наших громадян із російського полону. Також сьогодні маємо нові результати на передовій та отримали додаткові елементи допомоги від партнерів.

Президент повідомив, що завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке він скликав, і запевнив, що влада знає, як реагувати на будь-які російські дії.

“Сьогодні вранці я вшанував пам’ять усіх жертв розстрілів у Бабиному Яру. Вічна пам’ять жертвам нацизму! Вічне прокляття тим, хто повторює злочини нацистів!” - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, актор Марк Гемілл став амбасадором платформи United24. Нового амбасадора представили під час онлайн-дзвінка з Президентом України.