На деокупованій Харківщині поліція виявила "народного міліціонера"

Співробітники поліції Харківської області затримали 33-річного чоловіка, який під час російської окупації пішов у “народну міліцію”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник з 8 червня погодився на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду патрульного так званої "народної міліції Ізюма". Чоловіку видали посвідчення патрульно-постової служби”, - йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що окупаційна влада платила за службу гуманітарними пайками.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 15 років.

Нагадаємо, в окупованому селищі Козача Лопань чоловік і жінка добровільно погодилися співпрацювати з тимчасовою владою ворога та обійняли посади у лавах так званої народної міліції. Зазначений незаконний псевдоправоохоронний орган був утворений і діяв у період з травня по вересень.